Диалог РФ и США внесет ясность в программу разминирования Пальмиры — Де Мистура

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Рим, 14 мая. Специальный посланник ООН по Сирийской Арабской Республике Стаффан де Мистура считает, что появление одного подхода по созданию зон безопасности в САР, предложенных Москвой и Вашингтоном, возможен. Об этом пишет издание Il Corriere della Sera.

Он напомнил, что российская идея заключается в формировании четырех зон безопасности на западе Сирии, США хотят создать 2-3 зоны, добавив, что обе идеи можно будет в перспективе совместить.

Дипломат добавил, что для реализации условий соглашения нужно вмешательство государств-гарантов, отметив, что Москва должна использовать свое влияние на Дамаск, Анкара должна повлиять «на вооруженные группировки», а Тегеран — на движение «Хезболла».

Де Мистура заявил, что договоренность вполне может работать, если между РФ и США будет конструктивный диалог.