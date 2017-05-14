Диалог РФ и США внесет ясность в программу разминирования Пальмиры — Де Мистура
Рим, 14 мая. Специальный посланник ООН по Сирийской Арабской Республике Стаффан де Мистура считает, что появление одного подхода по созданию зон безопасности в САР, предложенных Москвой и Вашингтоном, возможен. Об этом пишет издание Il Corriere della Sera.
Он напомнил, что российская идея заключается в формировании четырех зон безопасности на западе Сирии, США хотят создать 2-3 зоны, добавив, что обе идеи можно будет в перспективе совместить.
Дипломат добавил, что для реализации условий соглашения нужно вмешательство государств-гарантов, отметив, что Москва должна использовать свое влияние на Дамаск, Анкара должна повлиять «на вооруженные группировки», а Тегеран — на движение «Хезболла».
Де Мистура заявил, что договоренность вполне может работать, если между РФ и США будет конструктивный диалог.
«Надо внести ясность в отправку гуманитарных миссий, в заключенное в Астане соглашение по освобождению пленных и международную программу по разминированию, например, в Пальмире», — подытожил он.