Фильм «Пальмира» укрепит культурные связи между Россией и Сирией

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Москва, 14 мая. Сирийская актриса Сулаф Фавакерджи поделилась видео с моментом подписания контракта о производстве фильма «Пальмира». Это совместный проект сирийской компании «Shaghaf» и российской компании Proline Film, который, как отмечают арабские СМИ, должен укрепить культурные связи между Москвой и Дамаском.

Договор о сотрудничестве в сфере кинопроизводства был подписан в Минкультуры РФ при участии главы ведомства Владимира Мединского. Ожидается, что «Пальмира» поспособствует объединению российских и сирийских деятелей культуры.

В арабских СМИ подчеркивают, что последние события в сфере культуры с участием представителей России и Сирии свидетельствуют об усилении сотрудничества Москвы и Дамаска в этом направлении, и в будущем связи РФ и САР в сфере кинопроизводства будут только укрепляться.

В центре картины режиссера Ивана Болотникова история дагестанского врача, чьи жена и дочь сбегают в Сирию. Мужчина отправляется вслед за ними, чтобы спасти свою семью. Премьера «Пальмиры» назначена на конец 2019 года, съемки начнутся уже в этом году. По словам генерального продюсера картины, ее бюджет составит около двух миллионов евро.