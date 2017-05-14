Бедные или богатые: ученые выяснили, кому алкоголь приносит больше вреда

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Глазго, 14 мая. Научные сотрудники из Университета Глазго выяснили, что алкоголь бедным людям приносит больше вреда, чем богатым.

Британские специалисты провели исследование, по итогам которого они сумели установить взаимосвязь между материальной обеспеченностью и употреблением алкоголя. Эксперты пришли к выводу, что спиртные напитки оказывают менее негативное влияние на состоятельных граждан, потому что те употребляют алкоголь в небольших количествах, а также приобретают качественную продукцию.

Специалисты уверены, что риск здоровью из-за употребления алкогольных напитков среди несостоятельных граждан больше в 11 раз. По словам ученых, бедные люди пьют намного больше и чаще. Из-за нехватки средств малообеспеченные люди приобретают дешевый алкоголь, который оказывает токсичное действие.

Британские ученые заявили, что бедные люди спасаются от своих неудач и проблем в алкоголе, который помогает им расслабиться и не думать о насущных проблемах. Впрочем, на сегодняшний день эксперты не могут сказать точно, кто больше страдает от выпивки: бедные или богатые люди.