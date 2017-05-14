Ученые назвали причины исчезновения жизни на Марсе

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Нью-Йорк, 14 мая. Ученые выяснили, что могло погубить жизнь на Марсе миллиарды лет назад. По словам экспертов, катастрофу планетарного масштаба спровоцировал вулкан Олимп, который является одним из самых крупных в Солнечной системе.

Оказалось, что извержение вулкана Олимп повлекло за собой сдвиг оси на 20 градусов. Это, в свою очередь, стало причиной кардинального изменения климата на Красной планете.

Не исключено, что в процессе гибели всех живых организмов на планете также участвовали марсианские вулканы. Извержение Олимпа могло разбудить вулканы Гора Павлина и Гора Арсия, считают ученые. Раскаленная лава, которую извергали вулканы, могла превратить воду в пар, который впоследствии рассеялся в космическом пространстве.

По словам экспертов, череда извержений была изначально спровоцирована метеоритом. Считается, что миллионы лет назад Красная планета подвергалась активной атаке «гостей из космоса».

В отличие от Земли, Марс не обладает мощным атмосферным слоем, который бы защитил его от метеоритных дождей. Любой метеорит может пробить в атмосфере планеты заметную брешь, заявляют исследователи. Расчеты показали, что в результате «метеоритной бомбежки» в верхних слоях атмосферы планеты повысилось содержание диоксида серы, и это сильно изменило ее климат. В атмосфере метеориты разогревались до тысячи градусов и освобождали диоксид серы, который был в их составе. В атмосфере он способствует формированию аэрозолей, охлаждающих планету.

Ранее сообщалось, что ученые рассказали, что погубило жизнь на Марсе.