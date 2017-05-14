Макрон пообещал перезапуск Евросоюза и взлет Франции

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Париж, 14 мая. Новый президент Франции Эммануэль Макрон пообещал работать над реформированием Евросоюза и взлетом своей страны. По его мнению, Европа должна стать более демократической и дипломатичной.

«Нам нужна более эффективная Европа, более демократичная, более дипломатичная, поскольку она является инструментом нашей власти и нашего суверенитета. Я буду работать над этим», — приводит его слова местные СМИ.

Макрон добавил, что мир ждет от Франции силы и проницательности, а потому настало идеальное время для взлета этого государства.

Новый президент Франции Эммануэль Макрон официально вступил в свою должность. Экс-глава республики Франсуа Олланд покинул Елисейский дворец. Отметим, что действующий французский лидер уже приступил к первым назначениям в аппарате президента.