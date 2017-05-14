Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Посвященная Пальмире экспозиция открылась в рамках Венецианской биеннале

Посвященная Пальмире экспозиция открылась в рамках Венецианской биеннале

14:32  14 Мая 2017
190

Посвященная Пальмире экспозиция открылась в рамках Венецианской биеннале

Рим, 14 мая. Основной проект международной Венецианской биеннале современного искусства Viva arte viva и 86 национальных экспозиций были открыты для публики 13 мая.

Российская сторона представила проекты «Человек как птица. Образы путешествий», «Не переставая строить утопию» и многие другие.

Интерес также вызвала экспозиция Сирии «Все восхищаются величием Пальмиры», посвященная пострадавшим от действий террористов памятникам.

Посвященная Пальмире экспозиция открылась в рамках Венецианской биеннале

Напомним, ранее постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО Александр Кузнецов указал на то, что спасение сирийской Пальмиры должно стать приоритетной задачей для организации.

Алексей Громов
Должна ли Россия помогать правительству Башара Асада?
Проголосовать
Все опросы
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть