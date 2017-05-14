Посвященная Пальмире экспозиция открылась в рамках Венецианской биеннале

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Рим, 14 мая. Основной проект международной Венецианской биеннале современного искусства Viva arte viva и 86 национальных экспозиций были открыты для публики 13 мая.

Российская сторона представила проекты «Человек как птица. Образы путешествий», «Не переставая строить утопию» и многие другие.

Интерес также вызвала экспозиция Сирии «Все восхищаются величием Пальмиры», посвященная пострадавшим от действий террористов памятникам.

Напомним, ранее постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО Александр Кузнецов указал на то, что спасение сирийской Пальмиры должно стать приоритетной задачей для организации.