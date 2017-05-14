Сирия: зачистка районов Кабун и Тишрин под Дамаском. ФАН публикует видео

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Правительственная Сирийская арабская армия (САА) продолжает зачистку и разминирование только освобожденных от террористов населенных пунктов Кабун и Тишрин на северо-востоке Дамаска.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq), в настоящее время сирийские армейские подразделения ведут широкомасштабные зачистки как в Кабуне, так и в окрестных районах, и демонтируют СВУ и мины, установленные боевиками.

Также сообщается, что аналогичные процедуры проходят в населенном пункте Тишрин на восточных окраинах Дамаска, который был полностью освобожден вместе с Кабуном. Там саперы также приступили к активным работам по разминированию.

Боевики, принадлежащие к запрещенной в РФ группировке «Джейш аль-Ислам», согласились сложить оружие и по договоренности с официальным Дамаском получили возможность вернуться к мирной жизни, урегулировав свой правовой статус. Для тех, кто не хочет оставаться в Кабуне и Ташрине, представлена возможность вместе с семьями перебраться в провинцию Идлиб.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, один из сдавшихся в плен боевиков «Джейш аль-Ислам» признался, что работал с организацией «Белые каски», занимаясь подделкой фактов для обвинения сирийских правительственных сил в том, что они якобы наносят удары по мирному населению.

На видео, которое предоставил источник ФАН, видно, как бойцы сирийской правительственной армии берут под контроль освобожденные районы, чтобы приступить к работам по разминированию.