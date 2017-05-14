Миллер рассказал, кто виноват в ужасном состоянии поля нового стадиона «Зенита»

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Санкт-Петербург, 14 мая. Состояние поля на футбольном стадионе «Санкт-Петербург Арена» Крестовском острове откровенно плохое, однако это вопрос не к сине-бело-голубым, а к подрядчикам. Об этом заявил председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер.

Он подчеркнул, что «Зенит» не является подрядчиком.

«Удивительно, безусловно, состояние поля оставляет желать лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории», — подчеркнул Миллер.

Кроме того, Миллер назвал верным решением перенести грядущую встречу сине-бело-голубых на старый стадион «Петровский».

Напомним, в прошлую субботу оргкомитет мундиаля-2018 сообщил, что «Санкт-Петербург Арена» полностью соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедераций, однако матч 29-го тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет на старом стадионе.