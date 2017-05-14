Эксперты Avast назвали число стран, пострадавших от массовой кибератаки 12 мая

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Прага, 14 мая. Эксперты чешской компании Avast, которая занимается разработкой антивирусного программного обеспечения, назвали число стран, пострадавших от массовых хакерских атак 12 мая.

По данным специалистов, кибератаки затронули 104 страны. «Мы зафиксировали более 126 тыс. случаев обнаружения вируса WanaCrypt0r 2.0 в 104 странах», — уточнили представители Avast.

В России хакеры атаковали сервер МВД, компании «МегаФон», «ВымпелКом» и МТС. Кроме того, нападению подвергся Минздрав РФ, Сбербанк и РЖД.

Пострадали от вирусной атаки серверы больниц Великобритании, автопроизводитель Renault во Франции, крупнейший железнодорожный оператор Германии и многие другие.

