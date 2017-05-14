Овца-мутант, в чьем ухе нашли рот с зубами, попала на видео

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Анкара, 14 мая. Турецкий фермер обнаружил в ухе своей овцы рот, полный зубов. Местные ветеринары признаются, что подобную аномалию видят впервые.

Как пишет The Mirror, фермер обнаружил у своей овцы второй рот, когда собирался ее остричь. Этот рот мог даже выполнять глотательные движения, хотя, конечно, для употребления пищи он использоваться не может.

Специалисты уже высказали несколько версий возникновения подобной аномалии. Самая популярная среди них — это употребление матерью овцы химикатов, спровоцировавших появление второго рта.