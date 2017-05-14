Москвичам обещают летнюю погоду в конце следующей недели

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Москва, 14 мая. К окончанию будущей недели в российской столице воздух прогреется до 21 градуса тепла. Об этом сообщает в воскресенье Гидрометцентр.

Согласно предварительным данным синоптиков, в следующую пятницу столбики термометров покажут 16-21 градусов тепла, а в выходные может быть еще теплее.

Отмечается, что ночью температура не порадует — ожидается 3-8 градусов тепла. А вот в ближайшую ночь на понедельник возможны даже заморозки.

В начале следующей недели, 15 мая, воздух прогреется до 16 градусов тепла, ожидается небольшой дождь, 16 мая похолодает до 9 градусов тепла, также возможны осадки в виде мокрого снега.

В среду, 17 мая, воздух прогреется до 13 градусов тепла, а на следующий день ожидается до 19 градусов выше ноля.