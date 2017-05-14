Глава Европола предупреждает о новой волне кибератак по всему миру

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Лондон, 14 мая. Кибератака, которая произошла 12 мая, нанесла ущерб 200 тысячам объектов из 150 стран мира, заявил глава полицейского агентства Европейского союза. Он также выразил опасение, что число пострадавших от вируса будет расти, когда люди вернутся на работу в понедельник.

По словам директора Европола Роба Уэйнрайта, жертвами опасного вируса стали предприниматели, а также крупные корпорации. Последние данные показали, что более 200 тысяч человек пострадали от кибератаки.

Cyber attack hits 200,000 in at least 150 countries: Europol https://t.co/Dun2scCRWE pic.twitter.com/CPAITGpcx3 — Reuters World (@ReutersWorld) May 14, 2017

В результате распространения опасного вируса больше всего пострадали серверы России и Тайваня. Под ударом также оказались компьютерные системы Испании, Германии, Португалии, Италии, Турции, Вьетнама, Японии, Филиппин.

Ранее сообщалось, что МВБ США разрабатывает защиту от вируса-вымогателя WannaCry.