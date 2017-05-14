Новые правила изъятия российских книг вступили в силу на Украине

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Киев, 14 мая. На Украине вступил в силу порядок изъятия из обращения печатной продукции, изданной в России и народных республиках Донбасса. Согласно соответствующему документу, обязательному изъятию из обращения подлежат только те книги, которые распространяются на Украине без разрешения.

Если субъект отказывается предоставить издательскую продукцию с «антиукраинским» содержанием для изъятия, то в таком случае следует обращение в правоохранительные органы. При этом вступивший в силу механизм не распространяется на российские книги, ввозимые на территорию страны в ручной клади или багаже не более 10 штук.

Отметим, что до 1 апреля ввоз российской печатной продукции на территорию Украины был под запретом. Теперь Киев частично разрешил ввоз российских книг, но только тех, где не присутствует «антиукраинское» содержание.