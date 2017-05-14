Android Pay запустят в России 16 мая

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Москва, 14 мая. Российские пользователи OC Android начали получать сообщения о появлении платежной системы Android Pay. Она будет доступна для пользователей с ОС Android 4.4 и выше.

Сейчас в России уже работают аналогичные платежные системы. С 29 сентября 2016 года активизировалась Samsung Pay, а с 4 октября — Apple Pay.

По словам российских пользователей Android, банковские карты пока не подключаются к Android Pay — приложение присылает сообщения об отказе и предлагает обратиться за помощью в отделение банка.

В будущем с платежной системой будут сотрудничать крупнейшие финансовые организации, такие как «Сбербанк» или «Альфа-банк». Платежная система Apple Pay принадлежит корпорации Google. О запуске новой системы для совершения покупок стало известно еще в 2015 году.