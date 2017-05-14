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Лондон потратит $64 млн на кибербезопасность больниц

Лондон потратит $64 млн на кибербезопасность больниц

13:29  14 Мая 2017
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Лондон потратит $64 млн на кибербезопасность больниц

Лондон, 14 мая. Глава военного ведомства Великобритании Майкл Фэллон сообщил, что британские власти выделили 64 млн долларов на укрепление кибербезопасности Национальной службы здравоохранения страны (NHS). Об этом сегодня сообщает агентство Reuters.

По словам британского министра, Лондон выделил 1,9 млн фунтов стерлингов для укрепления информационной безопасности, а большая часть данных денежных средств предназначена для укрепления кибербезопасности Национальной службы здравоохранения страны. 

Лондон потратит $64 млн на кибербезопасность больниц

Фэллон посоветовал сотрудникам NHS отказаться от устаревших и наиболее подверженных хакерским атакам систем программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что от международной кибератаки пострадали 104 государства. 

#великобритания #фэллон #атаки
Дана Балан
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