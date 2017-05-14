Тело пропавшего под Липецком 4-летнего мальчика нашли в канализации

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Липецк, 14 мая. В селе Солдатское Тербунского района обнаружили тело 4-летнего ребенка, который пропал 7 мая, сообщает региональная пресс-служба СУ СКР.

По версии следствия, 4-летний мальчик пропал днем 7 мая, когда его родственники были заняты хозяйственными делами. В тот момент мальчик играл со своим братом. В какой-то момент ребенок пропал из поля зрения. После безуспешных поисков ребенка, родители обратились в полицию.

Сотрудниками правоохранительных органов были организованы масштабные поисковые мероприятия с участием водолазов, волонтеров и полицейских. Отрабатывалось сразу несколько версий пропажи ребенка.

14 мая тело малыша обнаружили в канализационной яме во дворе дома, где он проживал. В данный момент проводится осмотр места происшествия. Причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела продолжается.