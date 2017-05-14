Создателю трилогии «Назад в будущее» Роберту Земекису исполнилось 65 лет

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Вашингтон, 14 мая. Создатель культовых фильмов «Назад в будущее» и «Форест Гамп», американский режиссер Роберт Земекис празднует юбилей. Сегодня лауреату премии «Оскар» исполнилось 65 лет.

Земекис внес неоценимый вклад в развитие кинематографа, не боясь экспериментировать с анимацией. Его фильмы, созданные на стыке хоррора и комедии, по-настоящему удивительны и уникальны, пишет Политэксперт. Так, еще одним легендарным проектом режиссера стал сериал «Байки из склепа».

При этом сам режиссер признавался, что в детстве его семья была далека от искусства, поэтому единственным источником вдохновения служило телевидение.