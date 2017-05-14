Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Создателю трилогии «Назад в будущее» Роберту Земекису исполнилось 65 лет

Создателю трилогии «Назад в будущее» Роберту Земекису исполнилось 65 лет

13:44  14 Мая 2017
150

Создателю трилогии «Назад в будущее» Роберту Земекису исполнилось 65 лет

Вашингтон, 14 мая. Создатель культовых фильмов «Назад в будущее» и «Форест Гамп», американский режиссер Роберт Земекис празднует юбилей. Сегодня лауреату премии «Оскар» исполнилось 65 лет.

Земекис внес неоценимый вклад в развитие кинематографа, не боясь экспериментировать с анимацией. Его фильмы, созданные на стыке хоррора и комедии, по-настоящему удивительны и уникальны, пишет Политэксперт. Так, еще одним легендарным проектом режиссера стал сериал «Байки из склепа».

При этом сам режиссер признавался, что в детстве его семья была далека от искусства, поэтому единственным источником вдохновения служило телевидение. 

 

#земекис
Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть