Аваков покарает пранкера, опозорившего Украину на «Евровидении» своими ягодицами

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Киев, 14 мая. Украинскому журналисту Виталию Сердюку, выбежавшему на сцену и снявшему трусы во время выступления певицы Джамалы на «Евровидении», грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

«В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк — украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов — он решил реализовать свое хобби, так как «неофициально работает провоцирующим журналистом», — написал министр на своей странице в Facebook.

Аваков добавил, что пранкер оказал сопротивление при задержании. По статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

В заключение автор поста посоветовал оскандалившемуся блогеру не демонстрировать свое «хобби» перед другими обитателями изолятора временного содержания.

Напомним, во время выступления Джамалы на сцену выскочил зритель с флагом Австралии, который сначала танцевал под музыку, а затем неожиданно оголил ягодицы. Украинская певица не стала отвлекаться на инцидент и продолжила выступление. Позже выяснилось, что автором скандальной выходки является Сердюк, который раскритиковал церемонию открытия «Евровидения» как одну из самых скучных.