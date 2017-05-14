Суета вокруг Пхеньяна: кому на самом деле угрожают пуски ракет КНДР

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Министерство обороны России успокоило всех, кто излишне возбудился по поводу пуска северокорейской ракеты в ночь с субботы на воскресенье. По данным Минобороны РФ, траектория полета ракеты проходила в направлении от российской границы, а снаряд упал в 500 километрах от территории РФ. По мнению военного политолога Андрея Кошкина, истерику вокруг ракетной программы КНДР сознательно нагнетают Соединенные Штаты, используя это как повод, чтобы нашпиговать Корейский полуостров своими новейшими системами ПВО, представляющими опасность, в том числе для России.

Ранее Китай, где сейчас с визитом находится президент РФ Владимир Путин, призвал не обострять ситуацию из-за запуска ракеты КНДР.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на собственный источник сообщил, что запущенная Северной Кореей ракета упала в 100 км от «российского региона со столицей во Владивостоке». Издание напомнило, что во Владивостоке базируется Тихоокеанский флот ВМФ РФ. По предварительным оценкам, речь идет о баллистической ракете среднего радиуса действия KN-15.

В провоцировании конфликта вокруг Корейского полуострова во многом виноваты Соединенные Штаты, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

«Сегодня ситуация вокруг КНДР вновь обостряется, — отметил Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — США размещают пусковые установки ракет Hyunmoo в Южной Корее якобы для перехвата ракет КНДР. Но напомню, в этом регионе находятся две ядерные державы — Россия и Китай, которые вынуждены пересмотреть свои планы военного строительства из-за того, что на Корейском полуострове появились новейшие американские установки по перехвату баллистических ракет. Ведь по факту американские средства ПВО направлены не только против КНДР, но и против России и Китая. Так что посещение нашим президентом Китая — это знак того, что российско-китайские отношения будут развиваться, в том числе, по пути взаимовыгодного военно-технического сотрудничества, чтобы в нормальном режиме реагировать на сложившуюся ситуацию».

По мнению политолога, Соединенные Штаты и в дальнейшем продолжат вести провокационную политику в районе Корейского полуострова, где Вашингтон имеет серьезнейшие геополитические интересы.

«Думаю, Соединенные Штаты и дальше будут искать возможность проводить политику разобщения России и Китая, воспользовавшись пусками северокорейских ракет, как предлогом, — отметил собеседник ФАН. — Сегодняшние пуски как раз и характеризуют отношения Вашингтона и Пхеньяна. США ставят условия, что диалог с КНДР возможен только, если Пхеньян прекратит пуски ракет. Но КНДР отвечает — мы тоже готовы встретиться, но ни в коем случае не будем выполнять навязываемые нам условия по прекращению ядерных разработок. То есть, казалось бы, есть некий диалог, направленный на поиск точек соприкосновения, однако он не уменьшает остроту противостояния Северной Кореи и Соединенных Штатов».

По мнению политолога, именно Вашингтон фактически провоцирует северокорейский режим на необдуманные действия, чтобы иметь повод вмешаться, в том числе с использованием военной силы.

«На сегодняшний день именно Соединенные Штаты чрезвычайно торопливо проводят политику, ведущую к эскалации напряженности в Тихоокеанском регионе. Это позволяет Соединенным Штатам беспрепятственно размещать в Южной Корее установки ПРО, которые, в принципе, направлены против России и Китая. Но происходит это якобы под эгидой борьбы с Северной Кореей. Тут надо видеть подводную часть айсберга, поскольку мы видим, что Соединенные Штаты делают серьезную ставку на укрепление своей военной мощи в Тихоокеанском регионе, используя Южную Корею, в связи с тем, что на Филиппинах американцам не удалось закрепиться настолько, насколько они рассчитывали. Но у США есть еще такой мощный и верный союзник, как Япония — это базы на Окинаве, инфраструктура которых создавалась не одно десятилетние. И, как мы знаем, американское военное присутствие там продолжает наращиваться. Полагаю, что все эти вопросы будут обсуждаться на встрече лидеров России и Китая», — отметил Андрей Кошкин.