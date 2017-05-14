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Общество
Литовская телеведущая крикнула «Слава Украине» на «Евровидении-2017»

Литовская телеведущая крикнула «Слава Украине» на «Евровидении-2017»

14:59  14 Мая 2017
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Литовская телеведущая крикнула «Слава Украине» на «Евровидении-2017»

Киев, 14 мая. Молодая женщина проскандировала лозунг украинских националистов во время прямого эфира «Евровидения-2017», которое прошло в Киеве.

Видеоролик с голосования стран на песенном конкурсе «Евровидение-2017» появился в Сети и набирает обороты.

Литовская телеведущая во время обнародования итоговых баллов выкрикнула «Слава Украине», после чего получила в ответ от украинских коллег: «Героям слава». Впрочем, литовские граждане не поставили украинскому коллективу O.Torvald ни единого балла по результатам национального голосования. 

Напомним, победу в международном конкурсе одержал португалец Сальвадор Собрал.

#киев #евровидение #литва
Дана Балан
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