Сирия: Минобороны РФ заявило о четырех нарушениях перемирия за сутки

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Дамаск, 14 мая. Минобороны РФ заявило о четырех нарушениях режима прекращения огня в Сирии за минувшие сутки. Обстрелы зафиксированы в провинциях Дамаск и Латакия. Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения произошло в районах, подконтрольных террористам «Джабхат ан-Нусра» и ИГ*.

Обстановку в зонах деэскалации в оборонном ведомстве оценивают как стабильную. За сутки российские военные зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня: три обстрела произошли в провинции Дамаск, один — в Латакии. Турция зафиксировала два нарушения в провинции Дамаск, добавили в Минобороны.

Напомним, террористические группировки «Джабхат ан-Нусра» и ИГ запрещены в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.