Названы кроссоверы, на которые в России дают льготный кредит

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Москва, 14 мая. В России продлили программу льготного кредитования, увеличив при этом стоимость автомобиля, который можно приобрести с господдержкой. Как пишут СМИ, по этой программе можно купить два десятка различных кроссоверов.

По постановлению правительства РФ, стоимость автомобилей, продающихся в этом году под льготный кредит, увеличили с 1,15 млн до 1,45 млн рублей. Это привело к увеличению не только доступных моделей, но и комплектаций.

Как сообщает «РГ», льготный кредит дадут на все комплектации кроссовера Hyundai Creta, а также на Renault Duster и Renault Kaptur. Кроме того, программа льготного кредитования охватывает автомобили Lada 4x4, Chevrolet Niva, Lifan X60, Geely Emgrand X7 и другие.

Добавим, ранее эксперты представили рейтинг лучших кроссоверов в России. Его возглавил Mercedes-Benz GLC, цена на который стартует с 2 млн 910 тыс. рублей.