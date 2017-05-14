Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Дозащищался: швейцарский футболист забил эффектный автогол

Дозащищался: швейцарский футболист забил эффектный автогол

13:13  14 Мая 2017
67

Дозащищался: швейцарский футболист забил эффектный автогол

Берн, 14 мая. Футболист клуба «Пюи» Адриен Гулфо забил мяч в ворота своей команды оригинальным способом, ударив через себя. Об этом сегодня пишет издание The Mirror.

Автогол защитник забил две недели назад в рамках полуфинального матча Кубка швейцарского кантона Во, в котором сражались «Пюи» и «Ренан». Гулфо, совершивший перехват, предпринял попытку эффектно выбить мяч из штрафной своей команды ударом через себя, однако в результате забил в свои ворота.

Впрочем, матч завершился победой «Пюи» с общим счетом 4:3 в серии пенальти, невзирая на автоматический гол Гулфо, сообщает RT

 

#футбол
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть