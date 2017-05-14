Макрон провел первые назначения в аппарате президента Франции

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Париж, 14 мая. В аппарате нового президента Франции начались первые назначения. Новым генеральным секретарем Елисейского дворца станет 44-летний Алекси Колер, который возглавлял кабинет Макрона, когда тот был министром экономики Франции.

Главой аппарата президента станет 64-летний Патрик Строда. Он будет курировать работу Елисейского дворца. Дипломатическим советником Макрона станет 61-летний Филипп Этьен, который ранее занимал пост посла Франции в Германии. В разное время он работал в Бонне, Бухаресте, Москве, Белграде. Специальным советником Макрона стал 30-летний Исраэль Эмельян. До этого он занимался стратегией кампании «Вперед!».

Ранее сообщалось, что новый президент Франции Эммануэль Макрон официально вступил в свою должность. Экс-глава республики Франсуа Олланд покинул Елисейский дворец.

Выборы президента Франции прошли на прошлой неделе. Во втором туре победил Макрон, которому удалось набрать 66,1% голосов избирателей.