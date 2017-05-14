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Новороссия
Луганск сообщил о новых случаях мародерства ВСУ в Донбассе

Луганск сообщил о новых случаях мародерства ВСУ в Донбассе

12:58  14 Мая 2017
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Луганск сообщил о новых случаях мародерства ВСУ в Донбассе

Луганск, 14 мая. Жители подконтрольного ВСУ населенного пункта Попасная в Луганской области жалуются на мародерство со стороны киевских силовиков. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Также подтверждается информация от местных жителей на подконтрольной ВСУ территории, что военнослужащие из состава 2 батальона 24 бригады ВСУ занимаются мародерством и незаконным занятием жилых помещений в районе населенного пункта Попасная», — сообщил сегодня подполковник.

По его данным, от жителей Попасной в местные правоохранительные органы поступило более десятка заявлений на украинских военнослужащих, уличенных в мародерстве и ограблениях.

Алексей Громов
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