Самойлова обрадовалась победе Португалии на «Евровидении-2017»

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Москва, 14 мая. Российская певица Юлия Самойлова, которая в результате запрета киевских властей не смогла выступить на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, высоко оценила выступление португальского коллеги по цеху Сальвадора Собрала. Об этом исполнительница написала в социальной сети Instagram.

28-летняя Самойлова отметила, что у португальца великолепный голос, а выступление музыканта ее поразило. Она также добавила, что Собрал одержал безоговорочную победу.

Напомним, финал «Евровидения-2017» прошел 14 мая в Киеве. По итогам голосования зрителей и компетентного жюри победил Сальвадор Собрал, которого букмекеры считали фаворитом конкурса.

Ранее сестра представителя Португалии раскрыла секрет успеха Сальвадора.