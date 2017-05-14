СМИ опубликовали видео игры Путина на рояле в Пекине

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Пекин, 14 мая. В Сети опубликовано видео музыкального выступления президента России Владимира Путина на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине.

Перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином лидер РФ сыграл на рояле мелодии песен о Москве и Санкт-Петербурге. Ролик обнародовал телеканал RT. Сначала глава российского государства сыграл мелодию посвященной его родному городу «Вечерней песни» («Слушай, Ленинград...»), а затем — «Московские окна».

Напомним, что мелодию песни «Московские окна» Путин уже исполнял на рояле в январе 2014 года во время его встречи со студентами МИФИ.