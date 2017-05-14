ЛНР: ВСУ усилили воздушную разведку в Донбассе

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Луганск, 14 мая. ВСУ усилили воздушную разведку в линии соприкосновения с использованием беспилотников, что запрещено минскими договоренностями. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Украинское командование усилило разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов на нескольких участках линии фронта. Установлено использование БПЛА подразделениями из состава 53 бригады ВСУ в районе населенного пункта Луганское», — приводит его слова ЛИЦ.

Ранее сообщалось, что украинские силовики восемь раз за сутки обстреляли территории ЛНР, используя минометы, гранатометы, БМП и стрелковое оружие. По данным Народной милиции, ВСУ открыли огонь по районам населенных пунктов Смелое, Алмазное, Калиново и др.