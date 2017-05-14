Макрон официально стал президентом Франции

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Париж, 14 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон официально вступил в новую должность. Его предшественник, Франсуа Олланд, покинул Елисейский дворец.

Официальная церемония передачи власти и инаугурация нового главы государства прошла в воскресенье. Торжество началось в 11.00 по мск. Макрон прибыл в резиденцию президента Франции, где его ожидал Олланд. Лидеры пожали друг другу руки и начали переговоры, которые длились около часа. После переговоров Олланд прошел по ковровой дорожке, похлопал Макрона по плечу, сел в автомобиль Citroen DS5 и уехал. Новый президент Франции молча наблюдал за отъездом бывшего президента, передает RT.

Глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус официально провозгласил Эмманюэля Макрона президентом страны. Макрон стал восьмым президентом Франции.

На прошлой неделе во Франции прошел второй тур выборов президента, победителем которых стал Эммануэль Макрон. За него проголосовало 24,01% избирателей. В разной время должность президента Франции занимали Жак Ширак, Николя Саркози, Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Франсуа Миттеран.