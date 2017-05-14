Продажи лимитированной модели Renault Sandero RS стартовали в Бразилии

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Бразилиа, 14 мая. Обновленный автомобиль Renault Sandero RS поступил на автомобильный рынок в Бразилии.

Новое авто Renault Sandero RS потенциальный владелец сможет распознать по суппортам красного цвета и по новинкам в экстерьере, которые появились на бампере и боковых зеркалах.

Французские разработчики немного скорректировали внешний вид салона авто. Стоит отметить, что выпуск данной модели ограничен — в продаже доступны всего 1,5 тыс. штук.

Renault Sandero RS оборудован 2-литровым бензиновым двигателем с мощностью 150 лошадиных сил. Сообщается, что купить данное авто можно за 21 тыс. долларов.