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Nissan готовится представить несколько новинок на автошоу в Буэнос-Айресе

Nissan готовится представить несколько новинок на автошоу в Буэнос-Айресе

12:34  14 Мая 2017
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Nissan готовится представить несколько новинок на автошоу в Буэнос-Айресе

Иокогама, 14 мая. Японская компания Nissan объявила о трех новинках, которые будут впервые представлены на автовыставке в Буэнос-Айресе. Мероприятие пройдет 10 июня.

На автомобильной выставке в Аргентине Nissan покажет две концептуальные модели, разработанные на основе пикапа Frontier. В некоторых странах эта модель получила название Navara. Есть информация, что детали новинок позаимствуют у грузовика.

Кроме того, компания Nissan планирует представить концепцию кроссовера. Информация о модели пока держится в секрете.

Nissan готовится представить несколько новинок на автошоу в Буэнос-Айресе

Технические характеристики Nissan Frontier: 2,3-литровый дизельный двигатель, который разгоняется до 190 лошадиных сил. Он работает на пару с шестиступенчатой «механикой» или автоматической коробкой. Стоимость базовой версии пикапа — 1,89 млн рублей.

#nissan
Алексей Громов
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