Новую станцию московского метро могут назвать в честь Дюссельдорфа

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Москва, 14 мая. Одну из новых станций московского метрополитена могут назвать в честь немецкого города Дюссельдорфа, если руководство столицы земли Северный Рейн-Вестфалия выступит с такой инициативой. Об этом заявил глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

По его словам, «Дюссельдорфская» могла бы продолжить традицию наименования станций метро в честь городов, с которыми у Москвы партнерские отношения. По такому принципу были названы станции «Братиславская» и «Алма-Атинская».

Чиновник ответил, что у Москвы и Дюссельдорфа прекрасные взаимоотношения. И если от главы немецкого города поступит такое предложение, его обязательно рассмотрят, передает «Интерфакс».