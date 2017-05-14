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Угрожавший убить Обаму американец приговорен к пяти годам тюрьмы

Угрожавший убить Обаму американец приговорен к пяти годам тюрьмы

12:31  14 Мая 2017
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Угрожавший убить Обаму американец приговорен к пяти годам тюрьмы

Портленд (штат Орегон, США). 14 мая. Американец  Джон Росс (John Ross) приговорен к пяти годам за то, что на своих страницах в социальных сетях угрожал убить экс-главу Белого дома Барака Обаму. Об этом сегодня сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, мужчина угрожал расправиться с родственниками Обамы и призывал расстрелять сотрудников Федерального бюро расследований.

Напомним, два года назад Росс был осужден после звонка в полицейский участок, в котором он заявил о своих мыслях убить Барака Обаму, занимавшего на тот момент пост главы США. Он отсидел в тюрьме более года, после чего был условно-досрочно освобожден.

Ранее другой американец в штате Нью-Йорк был приговорен к 24 месяцам тюрьмы за то, что хотел убить президента Дональда Трампа. 

 

#сша #обама #трамп
Дана Балан
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