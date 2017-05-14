Уснувших в горящем доме министра обороны Эстонии и его семью спас сосед
Таллин, 14 мая. В ночь на воскресенье в доме министра обороны Эстонии Маргуса Цахкна произошел пожар. Сам министр и члены его семьи не пострадали.
Известие о пожаре в столичном районе Нымме поступило на пульт в 4.45 утра. Когда спасатели прибыли на место, горела наружная стена дома и воздушный тепловой насос, сообщает газета Postimees.
По слухам, первым огонь заметил сосед министра. Он же обратился за помощью к пожарным. К приезду спасателей огонь уже перекинулся на крышу строения. Пламя почти сразу удалось потушить. К счастью, при пожаре никто не пострадал.
На своей странице в Facebook министр обороны Эстонии Цахкна написал, что в его жизни произошел «счастливый день».
«Благодаря соседям выбрались, и все живы и здоровы. Благодарю команду спасателей», — добавил он.