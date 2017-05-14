Уснувших в горящем доме министра обороны Эстонии и его семью спас сосед

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Таллин, 14 мая. В ночь на воскресенье в доме министра обороны Эстонии Маргуса Цахкна произошел пожар. Сам министр и члены его семьи не пострадали.

Известие о пожаре в столичном районе Нымме поступило на пульт в 4.45 утра. Когда спасатели прибыли на место, горела наружная стена дома и воздушный тепловой насос, сообщает газета Postimees.

По слухам, первым огонь заметил сосед министра. Он же обратился за помощью к пожарным. К приезду спасателей огонь уже перекинулся на крышу строения. Пламя почти сразу удалось потушить. К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Täna on õnnepäev kogu meie perele. Lähedaste elu hinnast saad aru siis, kui see ei olegi nii enesestmõistetav. Meie kodu... تم نشره بواسطة ‏‎Margus Tsahkna‎‏ في 13 مايو، 2017

На своей странице в Facebook министр обороны Эстонии Цахкна написал, что в его жизни произошел «счастливый день».