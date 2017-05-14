Путин рассказал о внушительном росте товарооборота между Россией и Грецией

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Москва, 14 мая. Товарооборот между Россией и Грецией увеличился на 80% за первые два месяца 2017 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

Российский лидер отметил позитивные тенденции в сотрудничестве Москвы и Афин. «Они касаются и объема товарооборота — он увеличился за прошлый год на четыре с лишним процента. А за первые два месяца этого года — на 80%», — отметил Путин.

Глава России добавил, что товарооборот со странами ЕС в целом вырос на 43%, передает RT.

Ципрас, в свою очередь, сообщил об увеличении числа российских туристов в Греции. По его мнению, большую роль в усилении турпотока играет российско-греческая комиссия.