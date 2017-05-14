Олланд передал Макрону ядерный код в Елисейском дворце

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Париж, 14 мая. Франсуа Олланд во внутренних покоях Елисейского дворца передал Эммануэлю Макрону ядерный код. Церемония инаугурации нового президента страны началась в 10.00 по местному времени.

Ранее Олланд заявил, что сделает все для того, чтобы передача полномочий Макрону в воскресенье состоялась в дружеской атмосфере. По его словам, он не передает власть своему политическому противнику и поэтому «это все же проще».

Как сообщают местные СМИ, гостями церемонии стали около 300 человек. После Олланд покинет Елисейский дворец и направится в штаб-квартиру Социалистической партии, в это время Макрону вручат Большой крест ордена Почетного легиона, являющийся символом президентской власти, а председатель Конституционного совета официально объявит победителя выборов нового лидера страны главой государства.

В ходе церемонии пушки с эспанады у Елисейского дворца дадут 21 залп, после состоится смотр войск, а также возложение цветов к могиле Неизвестного солдата у Триумфальной арки.

Встреча Макрона с парижанами запланирована на вечер у мэрии столицы Франции.

