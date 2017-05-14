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Политика
Экс-премьер Франции объяснил, почему считает Олланда и Макрона «подлецами»

Экс-премьер Франции объяснил, почему считает Олланда и Макрона «подлецами»

12:07  14 Мая 2017
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Экс-премьер Франции объяснил, почему считает Олланда и Макрона «подлецами»

Париж, 14 мая. Экс-глава правительства Франции Мануэль Вальс обругал нового хозяина Елисейского дворца Эммануэля Макрона, назвав его «подлецом». Об этом пишет издание Journal du Dimanche. 

Он отметил, что реально оценивает Макрона и его соратников, поскольку «39-летний Макрон — подлец, который не придерживается никаких рамок». 

«Олланд — подлец, но придерживается определенных границ. Макрон — тоже подлец, но у него таких границ нет», — считает бывший премьер Франции. 

Впрочем, Вальс пожелал новому президенту Пятой республики удачи на президентской должности.

Напомним, ранее стало известно, что движение Эммануэля Макрона «Вперед!» огласило фамилии 428 кандидатов для участия в парламентских выборах во Франции. 

 

#олланд #франция #вальс #макрон
Дана Балан
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