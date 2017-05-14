Разработку Porsche 911 Hybrid прекратили еще в 2016 году

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Берлин, 14 мая. Немецкий автоконцерн Porsche отказался от выпуска гибридного автомобиля 911 Hybrid. Еще в прошлом году руководство холдинга приняло решение прекратить разработку электрифицированной модели 911, поскольку недостатки спорткара перевешивают его достоинства.

Гибридная модель будет весить больше из-за аккумуляторных батарей и гибридной установки. Все это негативно повлияет на управляемость автомобиля и его динамику, считают в Porsche. Новая модель требовала больших средств. Это могло плохо сказаться на покупательской активности, уверены разработчики.

Тем не менее, автолюбители активно обсуждали будущую модель в социальных сетях. Ожидалось, что «зеленый» вариант авто будет выпущен уже в 2017 году. Были слухи, что модель выйдет вместе с автомобилем следующего поколения 992.