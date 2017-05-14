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Общество
Самойлова посвятила видео победителю «Евровидения» в Киеве

Самойлова посвятила видео победителю «Евровидения» в Киеве

11:56  14 Мая 2017
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Самойлова посвятила видео победителю «Евровидения» в Киеве

Москва, 14 мая. Российская исполнительница Юлия Самойлова, которая должна была представлять страну на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», дала высокую оценку выступлению победителя из Португалии Сальвадора Собрала. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram. 

По словам Самойловой, она очень рада, что победу в конкурсе одержал именно португальский музыкант, поскольку он выступил великолепно, покорив всех своим голосом.

Напомним, финал «Евровидения-2017» состоялся в ночь на воскресенье в украинской столице. По результатам голосования зрителей и профессионального жюри победу одержал 27-летний Сальвадор Собрал, «серебро» досталось представителю Болгарии Кристиану Костову.

Ранее стало известно, что Собралу требуется срочная операция по трансплантации сердца. 

 

#евровидение #самойлова #собрал
Дана Балан
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