Ученые показали на видео охоту редкого «морского единорога»

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Оттава, 14 мая. Ученые поделились видеозаписью охоты одного из самых загадочных животных на планете — нарвала. «Морского единорога» запечатлели у берегов канадской территории Нунавут.

Как передает британское издание The Telegraph, специалисты WWF в ходе наблюдений за нарвалом выяснили, зачем ему нужен бивень. Оказалось, что «морские единороги» оглушают им добычу, используя как дубинку. Ранее предполагалось, что эти представители отряда китообразных используют бивень во время брачных турниров, для привлечения самок или ориентации в пространстве.

Добавим, что нарвал является охраняемым редким видом. Он занесен в Красную Книгу России.