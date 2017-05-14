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Политика
США ищут способ ввести новые санкции против КНДР

США ищут способ ввести новые санкции против КНДР

11:53  14 Мая 2017
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США ищут способ ввести новые санкции против КНДР

Вашингтон, 14 мая. Власти США рассматривают все доступные инструменты для введения нового санкций против Северной Кореи. В частности, речь идет о программах Управления контртеррористической и финансовой разведки, а также  Управления контроля иностранных активов.

О том, как в Вашингтоне работают над новыми ограничительными мерами в отношении КНДР сообщило агентство France Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника американского казначейства. "Мы не комментируем будущие санкции, но, очевидно, мы будем рассматривать любой инструмент в нашем распоряжении, чтобы бороться с незаконной деятельностью и финансированием терроризма", — заявил источник AFP.

Напомним, в начале мая глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон готовит новые санкции, если действия Северной Кореи потребуют дополнительных мер.
 

Ярослава Замысловатова
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