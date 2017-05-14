Саечка за испуг: США провоцируют ВКС РФ и получают по заслугам

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В американских СМИ вновь появилась информация о том, что якобы российский истребитель Су-27 пролетел в «опасной близости» от самолета-разведчика США над Черным морем недалеко от Крыма. По мнению военного политолога Андрея Кошкина, если подобный инцидент и имел место, то виноваты в этом сами Соединенные Штаты, которые своими действиями вынуждают Воздушно-космические силы РФ нестандартно действовать, чтобы защитить российское воздушное пространство от непрошеных гостей.

Об инциденте, якобы имевшем место над Черным морем в пятницу, сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника. Как сообщил источник, инцидент произошел в 160 километрах от Крыма. Сообщается, что российский Су-27 якобы пролетел в 12 метрах от американского самолета-разведчика P-8 Poseidon.

Аналогичный инцидент имел место 9 мая, когда, по данным американских СМИ, российский истребитель Су-30 пролетел в шести метрах от американского самолета-разведчика, который, по версии Вашингтона, выполнял «штатное задание» в международном воздушном пространстве.

Отвечая на вопрос относительно этого инцидента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает неоправданным риском действия российских военных по перехвату американского самолета-разведчика над Черным морем.

Официальной информации по инциденту с Су-27, якобы имевшему место в пятницу, пока нет. Но, как рассказал Федеральному агентству новостей эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, именно Соединенные Штаты с упорством, достойным лучшего применения, постоянно провоцируют опасные ситуации в морском и воздушном пространстве в непосредственной близости от российских границ.

«Если мы говорим о возможном сближении боевых машин РФ и США, то приходится констатировать, что подобные случаи были, есть, и надо быть готовыми к тому, что они будут случаться и впредь, — отметил Андрей Кошкин. — Другое дело, как эти случаи квалифицировать. Как мы видим, Россия и США квалифицируют это по-разному. Соединенные Штаты и их союзники оценивают подобные инциденты в свою пользу, обвиняя российских военных в «непрофессионализме». Мы ждем объективного подхода хотя бы от средств массовой информации, но и они, как правило, тоже различаются в своих оценках в зависимости от государственной принадлежности или политической ориентации».

По словам военного политолога, при подобных инцидентах, как правило, речь идет об «опасном» сближении кораблей в море и летательных аппаратов в воздухе.

«И, как правило, средства массовой информации — но это бы еще полбеды — но и военные эксперты США сразу же обвиняют наших пилотов и моряков в непрофессионализме, — отметил собеседник ФАН. — Напомню, согласно информации СМИ, 9 мая разведывательный самолет Соединенных Штатов Poseidon сблизился с нашим самолетом Су-27, это сближение было на шесть метров, однако этого инцидента со стороны РФ и Соединенных Штатов серьезно различалась. Мы прекрасно знаем, что наши летчики действовали высокопрофессионально, и их маневр даже теоретически не мог привести к столкновению».

По словам Андрея Кошкина, дело тут не только в высочайшем профессионализме военных летчиков Воздушно-космических сил России, но и в уникальной оснащенности наших ВКС новейшими самолетами и высокоточной техникой.

«Нужно отметить мастерство наших летчиков, которые пилотируют сложнейшую технику, — отметил эксперт. — Подчеркну — на сегодняшний день ВКС России оснащены первоклассными самолетами на уровне мировых стандартов, и, например, наши самолеты пятого поколения Т-50 не уступают, а по некоторым параметрам и превосходят самолеты пятого поколения F-35 Соединенных Штатов. Следовательно, говорить о «непрофессионализме» наших пилотов абсолютно неправильно».

Объяснил военный политолог и то, почему российские военные вынуждены столь нестандартно реагировать на действия США в воздушном пространстве в непосредственной близости от российских границ.

«Здесь вступают в силу другие закономерности. Где встречаются наши и американские самолеты, и почему разведчиков США надо вытеснять столь сложными маневрами? Скорее всего, Poseidon, летая над Черным морем, пытался разведать наши военные секреты. Отметим, перед российскими военными учениями американские самолеты-разведчики пытались не просто вторгнуться в черноморское воздушное пространство, но даже проникнуть через воздушную границу РФ. В этих условиях нашим пилотам приходится проявлять мастерство и вытеснять непрошеных гостей. Конечно, речь не идет о том, чтобы уничтожать американские самолеты. Тут имеет место просто их вытеснение. А американцам тут можно только посоветовать — не созывать подобного рода ситуации. Не надо самолетам-разведчикам США пытаться проникнуть через нашу воздушную границу, тогда нашим самолетам не придется создавать соответствующие условия для их вытеснения, поскольку в данном случае речь идет о защите нашей границы и наших военных секретов», — подчеркнул Андрей Кошкин.