Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с автомобилем полиции под Тулой

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Ясногорск, 14 мая. В Городе Ясногорске Тульской области произошло смертельное ДТП с участием полицейского автомобиля. В результате столкновения двух машин погиб водитель, еще семь человек пострадали.

Предварительно установлено, что накануне вечером на Советской улице водитель «ВАЗ-2112» выехал на встречную полосу и врезался в служебный УАЗ, в салоне которого находились сотрудники правоохранительных органов. Травмы получили семь человек, среди них две несовершеннолетние девушки 2000 года рождения. Предполагаемый виновник аварии скончался по дороге в больницу.

В пресс-службе УМВД по Тульской области уточняют, что полицейские возвращались с мероприятия, направленного на профилактику правонарушений среди подростков. Все обстоятельства и причины аварии уточняются.