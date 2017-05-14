Плотницкий назвал Конституцию ДНР символом свободы и победы

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Луганск, 14 мая. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий поздравил Александра Захарченко с Днем Конституции ДНР.

По словам Плотницкого, Конституция ДНР является символом свободы и победы, а праздник, посвященный ее рождению, — это «день торжества истинной демократии». Документ, принятый 14 мая 2014 года, сосредоточил «богатый исторический опыт, мудрость предыдущих поколений» и закрепил правовые, политические и идеологические особенности народа ДНР, уверен Плотницкий.