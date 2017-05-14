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Новороссия
Плотницкий назвал Конституцию ДНР символом свободы и победы

Плотницкий назвал Конституцию ДНР символом свободы и победы

12:51  14 Мая 2017
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Плотницкий назвал Конституцию ДНР символом свободы и победы

Луганск, 14 мая. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий поздравил Александра Захарченко с Днем Конституции ДНР.

По словам Плотницкого, Конституция ДНР является символом свободы и победы, а праздник, посвященный ее рождению, — это «день торжества истинной демократии». Документ, принятый 14 мая 2014 года, сосредоточил «богатый исторический опыт, мудрость предыдущих поколений» и закрепил правовые, политические и идеологические особенности народа ДНР, уверен Плотницкий.

«В данном документе отразился триумф исторической справедливости, завоеванный в нелегкой борьбе, в жестком противостоянии с врагами свободы», — подчеркнул глава ЛНР в поздравлении Александру Захарченко, отметив, что Конституция ДНР способствует возрождению страны.

 

#днр #донбасс #захарченко #лнр #плотницкий
Алексей Громов
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