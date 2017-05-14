Путин рассказал о постепенном росте доходов россиян

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Пекин, 14 мая. Президент России Владимир Путин в ходе беседы с чешским лидером Милошем Земаном рассказал о причине роста товарооборота между странами.

В данный момент российский президент находится в Китае, где принимает участие в саммите «Один пояс — один путь». На «полях» форума Путин провел встречи с рядом мировых политических лидеров.

Во время переговоров с Путиным президент Чехии обратил внимание на рост числа российских туристов и на торговлю между странами.

«Это связано с постепенным восстановлением доходов граждан, которые у нас, к сожалению, снизились в результате кризиса», — ответил Владимир Путин.

По его словам, сейчас реальные доходы россиян начали постепенно расти. Именно по этой причине туристическая активность также увеличилась. Ранее сообщалось, что Путин поблагодарил Земана за помощь в развитии отношений России и Чехии.