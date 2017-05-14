Путин пригласил участников форума в Пекине посетить ПМЭФ и ВЭФ

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Пекин, 14 мая. Глава российского государства Владимир Путин пригласил участников форума «Один пояс — один путь» посетить в 2017 году Петербургский экономический форум (ПМЭФ) и Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке.

Он отметил, что все идеи и инициативы участников пекинского форума нуждаются в дальнейшем обсуждении.

Кроме того, партнерство между странами обязано изменить политический и экономический ландшафт континента, чтобы в Евразии царили мир и стабильность, а также процветание.

Путин также выразил уверенность в том, что «Большая Евразия» является не абстрактной геополитической схемой, а важным проектом будущего.

Стоит напомнить, что 21-й Международный экономический форум пройдет в Северной столице 1-3 июня. Что касается 3-го Восточного экономического форума, то он запланирован на 6-7 сентября этого года.