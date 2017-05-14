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Политика
Минобороны РФ уточнило место падения ракеты КНДР

Минобороны РФ уточнило место падения ракеты КНДР

11:42  14 Мая 2017
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Минобороны РФ уточнило место падения ракеты КНДР

Москва, 14 мая. Баллистическая ракета КНДР летела на протяжении 23 минут и упала в центральной части Японского моря, в 500 км от территории России. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Баллистическая цель сопровождалась средствами СПРН на протяжении 23 минут полета до падения в центральной части Японского моря (около 500 км от территории России)», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточняют, что ракета проходила на значительном удалении от российской границы.

Добавим, ранее президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсудили ракетный пуск Северной Кореи. Обе стороны выразили обеспокоенность растущей напряженностью на Корейском полуострове.

Алексей Громов
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