Полиция США ликвидировала захватившего медсестру заключенного

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Спрингфилд (штат Иллинойс, США), 14 мая. Американские правоохранительные органы ликвидировали арестованного, который захватил медсестру больницы, где он лечился. Об этом сегодня сообщает телеканал CNN.

Захватившим в заложники медсестру был 22-летний Тивон Солтерс. Мужчине оказывали медицинскую помощь вблизи отделения скорой помощи. В какой-то момент Солтерс выхватил у полицейского пистолет и взял в заложницы работницу медицинской клиники.

Моментально после захвата из ближайших помещений были эвакуированы люди. На место оперативно прибыла группа быстрого реагирования SWAT. Сначала со злоумышленником пытались вести переговоры, но все усилия оказались тщетны, поэтому правоохранительные органы принялись за операцию.

Сообщается, что Солтерс поступил на лечение в больницу 8 мая. Мужчину обвиняли в угоне транспортного средства.