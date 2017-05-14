Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Полиция США ликвидировала захватившего медсестру заключенного

Полиция США ликвидировала захватившего медсестру заключенного

11:33  14 Мая 2017
165

Полиция США ликвидировала захватившего медсестру заключенного

Спрингфилд (штат Иллинойс, США), 14 мая. Американские правоохранительные органы ликвидировали арестованного, который захватил медсестру больницы, где он лечился. Об этом сегодня сообщает телеканал CNN.

Захватившим в заложники медсестру был 22-летний Тивон Солтерс. Мужчине оказывали медицинскую помощь вблизи отделения скорой помощи. В какой-то момент Солтерс выхватил у полицейского пистолет и взял в заложницы работницу медицинской клиники.

Моментально после захвата из ближайших помещений были эвакуированы люди. На место оперативно прибыла группа быстрого реагирования SWAT. Сначала со злоумышленником пытались вести переговоры, но все усилия оказались тщетны, поэтому правоохранительные органы принялись за операцию. 

Сообщается, что Солтерс поступил на лечение в больницу 8 мая. Мужчину обвиняли в угоне транспортного средства. 

 

#сша #полиция #иллинойс
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть