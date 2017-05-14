Минобороны оценило риски для России после запуска ракеты КНДР

В закладки

Скопировать

Москва, 14 мая. Российские средства системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) обнаружили пуск баллистической ракеты с территории Северной Кореи. Никакой опасности для России этот пуск не представлял, сообщили сегодня в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, пуск ракеты был зафиксирован накануне около 23.30 (московское время). Ракета КНДР летела 23 минуты и упала в середине Японского моря, на значительном удалении от российской границы.

«Никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что средства СПРГ и дежурные силы ПВО РФ несут боевое дежурство в плановом режиме.

Ранее пресс-служба Белого дома заявила, что ракетный пуск КНДР должен был разочаровать Россию. В Вашингтоне также утверждали, что ракета упала «ближе к России, чем к Японии». Российский сенатор Виктор Озеров в ответ подчеркнул, что Россия в состоянии самостоятельно проанализировать международную ситуацию и наличие внешних угроз.