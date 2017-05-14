Пентагон отследил пуск ракеты КНДР

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Вашингтон, 14 мая. Пентагон подтвердил запуск северокорейской ракеты утром 14 мая. Сообщение об этом распространили представители Тихоокеанского командования вооруженных сил США.

Уточняется, что запуск был произведен неподалеку от северокорейского города Кусон, ракета упала в Японском море, пишет Reuters . «Тип ракеты устанавливается, однако ясно, что это была не межконтинентальная баллистическая ракета (МБР)»,— добавили в РАСОМ.

Ранее стало известно, что ракета, запущенная Пхеньяном рядом с западным побережьем, летела на протяжении получаса минут и упала вне пределов исключительной экономической зоны Японии.

